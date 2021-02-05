Чемпионат мира по бобслею и скелетону стартует в Альтенберге

Из-за опасений за здоровье участников соревнований открытие турнира состоялось в четверг вечером в виртуальном формате. За несколько часов до открытия все спортсмены, тренеры и технический персонал команд прошли очередное тестирование на коронавирусную инфекцию. В 2020 году чемпионат мира также проходил в Альтенберге, тогда российские спортсмены не сумели завоевать ни одной награды.

ТАСС, 5 февраля. Предолимпийский чемпионат мира по бобслею и скелетону стартует в пятницу в германском Альтенберге. Впервые в истории эти соревнования пройдут без зрителей.

Никитина и Третьяков включены в состав сборной России на чемпионат мира по скелетону

Первыми в борьбу за медали вступят женские экипажи бобов-двоек, которые разыграют награды по сумме четырех заездов с 5 по 6 февраля. 7 февраля определятся победители в мужских двойках (также по сумме четырех заездов). 11 и 12 февраля будут разыграны медали в мужском и женском скелетоне, 13 февраля скелетонисты разыграют медали в смешанной командной гонке. С 13 по 14 февраля пройдут состязания экипажей мужских бобов-четверок и женщин в монобобах.

В состав российской команды по бобслею вошли пилоты Ростислав Гайтюкевич, Алексей Стульнев (оба - двойки и четверки), Максим Андрианов (четверки), Надежда Сергеева, Любовь Черных и Анастасия Макарова (все - двойки и монобобы), а также разгоняющие Михаил Мордасов, Илья Малых, Руслан Самитов, Роман Кошелев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Кирилл Антюх, Максим Белугин, Владислав Жаровцев, Николай Козлов, Павел Травкин, Елена Мамедова, Александра Тарасова, Юлия Беломестных (запасные - Александра Иокст и Юлия Егошенко).

В состав команды по скелетону вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Алина Тарарыченкова, Даниил Романов и Евгений Рукосуев, который завоевал право выступить в Альтенберге после того, как неделю назад победил на юниорском чемпионате мира.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia или BFR. В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).