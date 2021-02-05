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Кубок Первого канала по фигурному катанию

Медведева считает стойкость и упорство отличительными чертами Загитовой

Двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка приняли участие в программе "Вечерний Ургант" в преддверии Кубка Первого канала
Алина Загитова и Евгения Медведева ТАСС
Описание
Алина Загитова и Евгения Медведева
© ТАСС

ТАСС, 5 февраля. Фигуристка Евгения Медведева считает, что отличительными чертами олимпийской чемпионки Алины Загитовой являются стойкость и упорство. Об этом она рассказала в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

В Москве с 5 по 7 февраля пройдет командный турнир по фигурному катанию "Кубок Первого канала". Медведева и Загитова выступят в нем в качестве капитанов команд, а также представят показательные номера в первый день соревнований по окончании прыжкового турнира.

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"Алина может очень много работать, не останавливаясь. Прыгать не получается, но идет дальше через преодоление. У всех спортсменов бывает много травм, всё болит, но Алина умеет это хорошо преодолевать. Перед Олимпиадой это было хорошо видно. Нам было тяжело на сборах, но Алина прошла это все с высоко поднятой головой", - рассказала Медведева.

18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой Игр в Пхёнчхане, также в ее активе победа на чемпионате мира и чемпионате Европы.

Медведевой 21 год, на Играх-2018 она завоевала серебряную медаль, помимо этого она дважды становилась чемпионкой мира и Европы.

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Медведева, Евгения АрмановнаЗагитова, Алина ИльназовнаКубок Первого канала по фигурному катанию
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