Футболиста "Порту" увезли с поля на скорой помощи после столкновения с российским вратарем

Инцидент произошел в концовке матча 17-го тура чемпионата Португалии. Нану и Крицюк столкнулись в борьбе за мяч, после чего футболист "Порту" потерял сознание. Ему долго оказывали помощь, затем на поле выехала машина скорой помощи и увезла его за пределы стадиона.

ТАСС, 5 февраля. Защитника португальского футбольного клуба "Порту" Нану увезли с поля на скорой помощи после столкновения с российским вратарем "Белененсеша" Станиславом Крицюком.

Крицюк на полном ходу врезался в голову Нану из «Порту». Парень потерял сознание, и его сразу же увезла скорая Видео жуткого эпизода pic.twitter.com/7UDdxoprGL

После матча, который завершился со счетом 0:0, защитник "Порту" Пепе пожелал Нану скорейшего выздоровления. "Врачи в машине скорой помощи сказали мне, что у него все хорошо, что он уже в сознании", - сказал Пепе, чей комментарий приводит пресс-служба клуба.

Крицюку 30 лет, он выступает за "Белененсеш" с лета 2020 года. До этого играл за "Краснодар", португальские "Брагу" и "Риу Аве". В таблице чемпионата Португалии "Белененсеш" идет на 13-м месте.