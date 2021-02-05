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Мировой футбол

Футболиста "Порту" увезли с поля на скорой помощи после столкновения с российским вратарем

Нану столкнулся с голкипером "Белененсеша" Станиславом Крицюком в матче 17-го тура чемпионата Португалии
Станислав Крицюк и Нану EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO
Описание
Станислав Крицюк и Нану
© EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO

ТАСС, 5 февраля. Защитника португальского футбольного клуба "Порту" Нану увезли с поля на скорой помощи после столкновения с российским вратарем "Белененсеша" Станиславом Крицюком.

Инцидент произошел в концовке матча 17-го тура чемпионата Португалии. Нану и Крицюк столкнулись в борьбе за мяч, после чего футболист "Порту" потерял сознание. Ему долго оказывали помощь, затем на поле выехала машина скорой помощи и увезла его за пределы стадиона.

После матча, который завершился со счетом 0:0, защитник "Порту" Пепе пожелал Нану скорейшего выздоровления. "Врачи в машине скорой помощи сказали мне, что у него все хорошо, что он уже в сознании", - сказал Пепе, чей комментарий приводит пресс-служба клуба.

Крицюку 30 лет, он выступает за "Белененсеш" с лета 2020 года. До этого играл за "Краснодар", португальские "Брагу" и "Риу Аве". В таблице чемпионата Португалии "Белененсеш" идет на 13-м месте.

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