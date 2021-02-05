Медведева: командный турнир станет первым хорошим событием за пандемию в фигурном катании

ТАСС, 5 февраля. Прыжковый турнир на Кубке Первого канала станет единственным хорошим событием в мире фигурного катания за время пандемии. Такое мнение в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале выразила фигуристка Евгения Медведева.

Двукратная чемпионка мира Медведева вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой на предстоящем турнире выступят в качестве капитанов команд. В пятницу в первый день соревнований пройдет прыжковый турнир между мужчинами и женщинами.

"Наверное, турнир по прыжкам - это единственная вещь, за которую можно поблагодарить пандемию, потому что в мире фигурного катания это единственное хорошее, что в это время случилось. Соревнования отменяются одно за другим, недавно отменился чемпионат Европы", - отметила Медведева.

Из-за пандемии коронавируса были отменены чемпионат мира - 2020, чемпионат Европы - 2021, финал Гран-при - 2021 и ряд других международных соревнований.