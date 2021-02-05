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Мировой футбол

Футболист "Порту" получил травму спинного мозга в столкновении с Крицюком

В четверг защитника увезли с поля на скорой помощи после столкновения с вратарем "Белененсеша"

ТАСС, 5 февраля. Защитнику португальского футбольного клуба "Порту" Нану диагностированы сотрясение головного мозга и травма спинного мозга. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В четверг защитника увезли с поля на скорой помощи после столкновения с российским вратарем "Белененсеша" Станиславом Крицюком. Это инцидент произошел в концовке матча 17-го тура чемпионата Португалии.

"Нану получил сотрясение головного мозга и травму спинного мозга, - говорится в сообщении. - Сейчас он в стабильном состоянии, в сознании и уже ориентируется во времени и пространстве. Он остается под наблюдением врачей в больнице".

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