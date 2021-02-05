Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Мельбурне

ТАСС, 5 февраля. Россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Great Ocean Road Open, который проходит в Мельбурне (призовой фонд - $382 тыс.).

В матче третьего круга 24-летний россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, обыграл Кевина Андерсона из ЮАР со счетом 6:3, 7:6 (7:5).

Его следующим соперником станет победитель матча Райлли Опелка (США, 6) - Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).

В связи с пандемией коронавируса календарь ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA) был скорректирован. В частности, первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Australian Open - был перенесен и пройдет с 8 по 21 февраля. Прибывшие в Австралию игроки прошли двухнедельный карантин, после чего для них было организовано несколько турниров в "Мельбурн-парке" перед Australian Open, который также пройдет в этом комплексе.