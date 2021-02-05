Шайба Свечникова не спасла "Каролину" от поражения в матче НХЛ с "Чикаго"

В составе победителей шайбы забросили Маттиас Янмарк (4-я минута), Доминик Кубалик (15), Эндрю Шоу (20), Патрик Кейн (43) и Алекс Дебринкэт (53, 60). У проигравших отличились Себастьян Ахо (2), Нино Нидеррайтер (21), Андрей Свечников (21) и Брок Макгинн (46).

Российский форвард Свечников забросил свою шестую шайбу в сезоне, также на его счету голевая передача. Теперь у него 9 (6+3) очков в 8 встречах.

"Каролина", у которой прервался пятиматчевая победная серия, занимает четвертое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 12 очков в 8 играх. "Чикаго" расположился на пятой строчке с 12 очками в 12 встречах. В следующем матче "Каролина" в гостях сыграет с "Коламбусом", а "Чикаго" также в гостях встретится с "Далласом".

В других матчах дня "Виннипег" дома обыграл "Калгари" (4:1), а "Сент-Луис" уступил "Аризоне" (3:4).