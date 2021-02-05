Мыши, неравенство и изоляция. Как теннисисты готовятся к старту Australian Open

Открытый чемпионат Австралии по теннису должен был бы уже закончиться, но из-за пандемии старт перенесли на три недели

В прошлом году Australian Open чуть было не отменили лесные пожары, которые бушевали на восточном побережье страны с середины октября. К моменту старта квалификации турнира огнем были охвачены территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, в котором расположен Мельбурн. Несколько регионов на южном побережье были закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. Матчи квалификации переносили, теннисисты жаловались на тяжелый воздух, был даже вариант с проведением чемпионата на закрытых кортах, но в итоге соревнования прошли по плану. В этом году забот организаторам ожидаемо подкинула пандемия. На первый взгляд, ничего сверхъестественного от спортсменов не требовалось — отрицательные анализы на коронавирус, ежедневная сдача тестов уже в Австралии и двухнедельный карантин в отелях. Покидать номера разрешено на пять часов в день, чтобы потренироваться. Звучит не так уж плохо, но проблемы начались уже после прибытия первых чартеров.

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Для многих теннисистов неприятным сюрпризом стала новость о полном двухнедельном карантине, если в одном самолете с ними обнаружится хотя бы один болеющий коронавирусом пассажир. По этой причине в абсолютной изоляции оказались порядка 70 человек, в их числе — двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко. А также Слоун Стивенс, Кэи Нисикори, Теннис Сандгрен, который отправился на турнир, несмотря на положительный результат теста, Пабло Куэвас, Гидо Пелья, ранее попадавший в такой карантин на US Open, и Хуан Игнасио Лондеро, Сантьяго Гонсалес и новозеландец российского происхождения Артем Ситак. Неудивительно, что спортсмены тут же начали высказывать в соцсетях свое мнение о происходящем, причем отзывы о строгом карантине получились крайне разнообразными. Кто-то писал о "самых бесцельно потраченных днях жизни" и нехватке воздуха в номерах, кто-то искал положительные моменты. Юлия Путинцева из Казахстана, к примеру, порадовала поклонников сразу серией видео с мышами — такие соседи по номеру ей достались. Не сразу, но теннисистку все же переселили, хотя избавиться от мышей не удалось, в другом номере они тоже вышли поздороваться.

Different room same story‍♀️ wanted to go to sleep but noooope! pic.twitter.com/REZu1LqDMv — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021

По последним данным, около 20 теннисистов не смогут проводить индивидуальные тренировки перед стартом Australian Open из-за контакта с зараженными коронавирусной инфекцией во время перелета на одном из чартерных рейсов в Мельбурн. "Мы общаемся со всеми, кто был на этом рейсе, и особенно с игроками, условия пребывания которых теперь изменились, чтобы убедиться, что их потребности удовлетворяются в максимальном объеме и что они полностью оценивают ситуацию", — сказал директор турнира Крэйг Тайли. Все равны, но кто-то лучше Еще один спорный момент изоляции — разные условия карантина в Мельбурне и Аделаиде. Подавляющее большинство спортсменов — в Мельбурне с жесткими правилами, но топ-3 рейтинга Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов оказались в куда более выгодном положении.

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К примеру, практически все теннисисты прибыли на турнир с непривычно малочисленными командами — не более пары человек. Но Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Доминик Тим, Симона Халеп, Наоми Осака и Серена Уильямс смогли взять с собой больше людей. Кроме того, разрешенное время тренировок у них также увеличено. Воззвать к справедливости попытался именно Джокович, который обратился к руководству Открытого чемпионата Австралии и разместил заявление в своем Twitter. Первая ракетка мира призвал предоставить равные карантинные условия всем прибывшим теннисистам, а также предложил внести ряд изменений с целью улучшения подготовки к старту соревнований. Но письмо было раскритиковано премьер-министром австралийского штата Виктория (в нем расположен Мельбурн) Дэниэлом Эндрюсом, некоторыми спортсменами и австралийскими СМИ. "В свете критики моего недавнего письма Крэйгу Тайли я бы хотел кое-что прояснить. Мои благие намерения в отношении коллег были трактованы как эгоизм и неблагодарность. Это очень далеко от правды", — пришлось оправдываться Джоковичу.

The world’s top tennis stars have made the most of their newfound freedom in Adelaide after finishing 14 days’ hotel quarantine.



While Novak Djokovic enjoyed a walk in the park and learned to kick a footy, Serena Williams took her daughter to the zoo.



See more, 6.00pm on #9News pic.twitter.com/BpFAFk2zLW — 9News Melbourne (@9NewsMelb) January 29, 2021

"Я использовал в письме возможность обсудить улучшение условий для игроков, попавших в полный локдаун в Мельбурне. Там были предложения и идеи, полученные от других игроков в нашем чате, ведь нет ничего плохого в том, чтобы попытаться помочь. Я осознавал, что шансы на реализацию малы, точно так же из-за строгих правительственных ограничений был отвергнут мой запрос на то, чтобы я проходил карантин не в Аделаиде, а в Мельбурне со своей командой", — сообщил теннисист. Серб расстроен тем, что высказанные им от лица игроков предложения и пожелания были восприняты как неблагодарность. "В медиа возникло впечатление, что все игроки, включая меня, — неблагодарные, слабые эгоисты из-за того, что испытывают неприятные ощущения, находясь в изоляции. Мне очень жаль, что все пришло к этому, потому что я знаю, как многие благодарны. Мы все прибыли в Австралию соревноваться, и не иметь возможности тренироваться и готовиться к турниру очень непросто. Однако никто из нас не ставил под сомнение необходимость 14-дневного карантина, несмотря на то, что пишут СМИ", — отметил Джокович. И снова про коронавирус

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