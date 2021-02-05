Мыши, неравенство и изоляция. Как теннисисты готовятся к старту Australian Open

В прошлом году Australian Open чуть было не отменили лесные пожары, которые бушевали на восточном побережье страны с середины октября. К моменту старта квалификации турнира огнем были охвачены территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, в котором расположен Мельбурн. Несколько регионов на южном побережье были закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. Матчи квалификации переносили, теннисисты жаловались на тяжелый воздух, был даже вариант с проведением чемпионата на закрытых кортах, но в итоге соревнования прошли по плану.
В этом году забот организаторам ожидаемо подкинула пандемия. На первый взгляд, ничего сверхъестественного от спортсменов не требовалось — отрицательные анализы на коронавирус, ежедневная сдача тестов уже в Австралии и двухнедельный карантин в отелях. Покидать номера разрешено на пять часов в день, чтобы потренироваться. Звучит не так уж плохо, но проблемы начались уже после прибытия первых чартеров.
Для многих теннисистов неприятным сюрпризом стала новость о полном двухнедельном карантине, если в одном самолете с ними обнаружится хотя бы один болеющий коронавирусом пассажир. По этой причине в абсолютной изоляции оказались порядка 70 человек, в их числе — двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко. А также Слоун Стивенс, Кэи Нисикори, Теннис Сандгрен, который отправился на турнир, несмотря на положительный результат теста, Пабло Куэвас, Гидо Пелья, ранее попадавший в такой карантин на US Open, и Хуан Игнасио Лондеро, Сантьяго Гонсалес и новозеландец российского происхождения Артем Ситак.
Неудивительно, что спортсмены тут же начали высказывать в соцсетях свое мнение о происходящем, причем отзывы о строгом карантине получились крайне разнообразными. Кто-то писал о "самых бесцельно потраченных днях жизни" и нехватке воздуха в номерах, кто-то искал положительные моменты. Юлия Путинцева из Казахстана, к примеру, порадовала поклонников сразу серией видео с мышами — такие соседи по номеру ей достались. Не сразу, но теннисистку все же переселили, хотя избавиться от мышей не удалось, в другом номере они тоже вышли поздороваться.
Different room same story♀️ wanted to go to sleep but noooope! pic.twitter.com/REZu1LqDMv— Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021
По последним данным, около 20 теннисистов не смогут проводить индивидуальные тренировки перед стартом Australian Open из-за контакта с зараженными коронавирусной инфекцией во время перелета на одном из чартерных рейсов в Мельбурн. "Мы общаемся со всеми, кто был на этом рейсе, и особенно с игроками, условия пребывания которых теперь изменились, чтобы убедиться, что их потребности удовлетворяются в максимальном объеме и что они полностью оценивают ситуацию", — сказал директор турнира Крэйг Тайли.
Все равны, но кто-то лучше
Еще один спорный момент изоляции — разные условия карантина в Мельбурне и Аделаиде. Подавляющее большинство спортсменов — в Мельбурне с жесткими правилами, но топ-3 рейтинга Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов оказались в куда более выгодном положении.
К примеру, практически все теннисисты прибыли на турнир с непривычно малочисленными командами — не более пары человек. Но Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Доминик Тим, Симона Халеп, Наоми Осака и Серена Уильямс смогли взять с собой больше людей. Кроме того, разрешенное время тренировок у них также увеличено.
Воззвать к справедливости попытался именно Джокович, который обратился к руководству Открытого чемпионата Австралии и разместил заявление в своем Twitter. Первая ракетка мира призвал предоставить равные карантинные условия всем прибывшим теннисистам, а также предложил внести ряд изменений с целью улучшения подготовки к старту соревнований. Но письмо было раскритиковано премьер-министром австралийского штата Виктория (в нем расположен Мельбурн) Дэниэлом Эндрюсом, некоторыми спортсменами и австралийскими СМИ.
"В свете критики моего недавнего письма Крэйгу Тайли я бы хотел кое-что прояснить. Мои благие намерения в отношении коллег были трактованы как эгоизм и неблагодарность. Это очень далеко от правды", — пришлось оправдываться Джоковичу.
The world’s top tennis stars have made the most of their newfound freedom in Adelaide after finishing 14 days’ hotel quarantine.— 9News Melbourne (@9NewsMelb) January 29, 2021
While Novak Djokovic enjoyed a walk in the park and learned to kick a footy, Serena Williams took her daughter to the zoo.
See more, 6.00pm on #9News pic.twitter.com/BpFAFk2zLW
"Я использовал в письме возможность обсудить улучшение условий для игроков, попавших в полный локдаун в Мельбурне. Там были предложения и идеи, полученные от других игроков в нашем чате, ведь нет ничего плохого в том, чтобы попытаться помочь. Я осознавал, что шансы на реализацию малы, точно так же из-за строгих правительственных ограничений был отвергнут мой запрос на то, чтобы я проходил карантин не в Аделаиде, а в Мельбурне со своей командой", — сообщил теннисист.
Серб расстроен тем, что высказанные им от лица игроков предложения и пожелания были восприняты как неблагодарность. "В медиа возникло впечатление, что все игроки, включая меня, — неблагодарные, слабые эгоисты из-за того, что испытывают неприятные ощущения, находясь в изоляции. Мне очень жаль, что все пришло к этому, потому что я знаю, как многие благодарны. Мы все прибыли в Австралию соревноваться, и не иметь возможности тренироваться и готовиться к турниру очень непросто. Однако никто из нас не ставил под сомнение необходимость 14-дневного карантина, несмотря на то, что пишут СМИ", — отметил Джокович.
И снова про коронавирус
Самый модный вирус отцепил от турнира британца Энди Маррея. Тест британца показал положительный результат еще 14 января. Маррей является пятикратным финалистом Открытого чемпионата Австралии, но вот уже второй год подряд не может даже просто попасть на турнир. В прошлом году — травма, в этом — коронавирус.
Первые матчи должны пройти уже 8 февраля, и, казалось бы, все карантины пройдены, тесты сданы и подозрительные результаты выявлены. Но буквально пару дней назад положительный результат показал тест одного из сотрудников отеля, в котором проживают около тысячи участников Australian Open.
По заверению организаторов, на сам турнир Большого шлема этот инцидент никак не повлияет. Пока только приостановили на день все проходящие в Мельбурне теннисные турниры и провели дополнительное тестирование всех возможно контактировавших с заболевшими.
Полина Панина