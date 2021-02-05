Крицюк заявил, что надеется на скорое выздоровление Нану после их столкновения

В четверг защитника увезли с поля на скорой помощи после столкновения с Крицюком. Инцидент произошел в концовке матча 17-го тура чемпионата Португалии. Позднее пресс-служба "Порту" сообщила, что Нану получил сотрясение головного мозга и травму спинного мозга.

"Первое и самое главное - я надеюсь, что с Нану все будет хорошо, что он поправится, будет полностью здоров и снова в скором времени выйдет на поле. Я буду молиться за Нану и его семью, чтобы все с ним было хорошо", - написал Крицюк.

"Второе - так как я сейчас получаю много оскорблений в свой адрес в интернете, хочу объяснить эпизод. Я шел на перехват, и мы с Нану плюс защитник двигались к мячу. Я кричал, что играю, если бы защитник оставил мяч, то я был бы первым на мяче и выбил бы его кулаками. На повторе хорошо видно, что мои кулаки прямо за ногой Бруно и где мои руки, когда и с какой стороны идет столкновение. И Нану врезался бы в меня, и фол был бы в нашу сторону, решение судьи и системы видеоассистента рефери не назначать пенальти подтверждает мои слова", - заявил голкипер.

Также Крицюк отметил, что в этом игровом эпизоде он мог оказаться на месте защитника: "Еще раз, для этого ставлю повтор. В Нану я не влетал руками или кулаками, как иногда может показаться на фото или с определенных ракурсов. Нану влетел в меня с боку, и мы ударились головами. Соответственно, в моих действиях не было злого умысла, просто игровой момент. И я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло".

Крицюку 30 лет, он выступает за "Белененсеш" с лета 2020 года. До этого играл за "Краснодар", португальские "Брагу" и "Риу Аве".