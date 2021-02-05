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Кубок ATP

Сборная России сыграет с командой Германии в полуфинале ATP Cup

Матч пройдет в субботу
Андрей Рублев EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 5 февраля. Сербы Никола Качич и Новак Джокович уступили немцам Яну-Леннарду Штруффу и Александру Звереву во встрече парного разряда в матче группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Турнир проходит в Мельбурне.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 5:7, 10:7 в пользу немцев.

Сборная Германии одержала победу над командой Сербии и вышла в полуфинал турнира, итоговый счет встречи - 2-1 в пользу немцев. В первой игре Штруфф обыграл Душана Лайовича со счетом 3:6, 6:3, 6:4, во второй Зверев уступил Джоковичу со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 5:7. Также в группе A выступала сборная Канады, занявшая третью строчку.

В полуфинале команда Германии сыграет против сборной России. Во втором полуфинале встретятся команды Испании и Италии. Оба полуфинала пройдут в субботу.

Турнир проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам.

Теги
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