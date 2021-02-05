Лидер мирового бобслея Фридрих считает участие россиян в ЧМ без флага грустной историей

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Российская команда выйдет на старт ЧМ-2021, который стартует 5 февраля в германском Альтенберге, под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia (BFR). В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Лидер сборной Германии по бобслею Франческо Фридрих, выигравший две золотые медали на Олимпиаде-2018 и 11 раз побеждавший на мировых первенствах, считает очень грустной историей тот факт, что российские спортсмены на чемпионате мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Об этом он рассказал ТАСС.

"Это очень грустная история, что спортсмены не смогут выступить здесь под своим флагом, - сказал 30-летний Фридрих, действующий победитель Кубка мира как в двойках, так и в четверках. - С другой стороны, я искренне рад, что у этой национальной команды есть возможность принять участие в соревнованиях. На этой неделе на мужской старт выйдет больше 20 экипажей. Это важно для нашего вида спорта, когда в соревнованиях, как и раньше, принимает участие большое количество экипажей, которые борются за медали".

Первыми в борьбу за медали ЧМ вступят женские экипажи бобов-двоек, которые разыграют награды по сумме четырех заездов с 5 по 6 февраля. 7 февраля определятся победители в мужских двойках. С 13 по 14 февраля пройдут состязания экипажей мужских бобов-четверок и женщин в монобобах (одноместных бобах).

В состав российской команды вошли пилоты Ростислав Гайтюкевич, Алексей Стульнев (оба - двойки и четверки), Максим Андрианов (четверки), Надежда Сергеева, Любовь Черных и Анастасия Макарова (все - двойки и монобобы), а также разгоняющие Михаил Мордасов, Илья Малых, Руслан Самитов, Роман Кошелев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Роман Кошелев, Кирилл Антюх, Максим Белугин, Владислав Жаровцев, Николай Козлов, Павел Травкин, Елена Мамедова, Александра Тарасова, Юлия Беломестных, запасные - Александра Иокст и Юлия Егошенко.

В 2020 году чемпионат мира по бобслею и скелетону также проходил в Альтенберге, тогда российские спортсмены не сумели завоевать ни одной награды.