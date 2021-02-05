Все биатлонисты российской команды допущены к участию в чемпионате мира

Союз биатлонистов России (СБР) по просьбе IBU предоставил расширенную заявку команды на тот случай, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) откажет кому-то из тренеров или спортсменов основного состава в участии в турнире.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российская команда в полном составе допущена к участию в чемпионате мира по биатлону. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Определен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

"Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР", - сообщили в международной федерации.

Тренерский штаб сборной России уже определился с составом сборной на чемпионат мира. В мужскую и женскую команду вошли по шесть спортсменов: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

Российские биатлонисты на предстоящем чемпионате мира выступят без государственных символов в связи с действующими с середины декабря санкциями WADA. На чемпионате мира биатлонисты будут выступать в качестве команды СБР, однако использовать можно будет только английскую аббревиатуру федерации - RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флагштоках будет использоваться монохромный логотип СБР.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.