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Александрова обыграла вторую ракетку мира Халеп и вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

В полуфинале россиянка встретится с эстонкой Канепи
Екатерина Александрова EPA-EFE/LYNN BO BO
Описание
Екатерина Александрова
© EPA-EFE/LYNN BO BO

ТАСС, 5 февраля. Россиянка Екатерина Александрова победила Симону Халеп из Румынии в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Мельбурне (Gippsland Trophy).

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 26-летней россиянки. Александрова посеяна на турнире под девятым номером, Халеп - под первым. В полуфинале российская теннисистка сыграет с эстонкой Кайей Канепи.

Александрова располагается на 33-й строчке в рейтинге WTA, в ее активе один титул. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг.

Халеп 29 лет, она занимает второе место в рейтинге WTA. Румынка является победительницей двух турниров серии Большого шлема: Открытого чемпионата Франции (2018) и Уимблдона-2019. В ее активе 22 победы на турнирах WTA.

Призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $565,53 тыс. Первый в сезоне турнир серии Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии) пройдет 8-21 февраля.

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