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НХЛ

Овечкин заявил, что намерен подняться выше в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В пятницу Овечкин забросил 709-ю шайбу в матчах регулярных чемпионатов НХЛ и вышел на седьмое место по этому показателю в истории лиги
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 5 февраля. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин намерен подняться выше в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий российского форварда приводит официальный сайт НХЛ.

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В пятницу "Вашингтон" уступил "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:4. Овечкин забросил шайбу и вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя Майка Гартнера. Теперь в активе 35-летнего россиянина 709 шайб, шестое место занимает Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894). В этом сезоне на счету Овечкина восемь очков (три шайбы + пять передач) в семи матчах.

"Да, здорово двигаться вперед, но это еще не конец, - поделился Овечкин мнением о достижении. - Сейчас я просто пытаюсь получать удовольствие от своего времени и стараюсь наслаждаться моментом. Команда, очевидно, не в лучшей форме, мы не заработали даже одного очка, но сейчас только начало года, мы стараемся найти свою игру".

"Вашингтон" набрал 15 очков в 11 играх и занимает третье место в таблице Восточного дивизиона. В следующем матче столичная команда примет "Филадельфию" 7 февраля.

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