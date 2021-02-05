Десять молодых судей начнут работать в РПЛ до конца 2021 года

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Десять молодых судей приступят к работе на матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) до конца 2021 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

В середине января Хачатурянц сообщил ТАСС о том, что на неопределенный срок от работы в РПЛ были отстранены арбитры Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин. К судейству игр РПЛ были допущены 20 судей, включая Михаила Вилкова и Владислава Безбородова, которые в ноябре 2020-го были отстранены. В него также вошли трое молодых судей, которые будут назначаться на матчи, когда получат лицензию для работы с системой видеоассистента рефери (VAR).

"До июня у нас будет пять новых молодых судей, которые будут лицензированы для работы с VAR. Еще пять - до конца года. Мы надеемся, что у нас будет 10 новых судей с лицензией VAR в этом году", - сказал Хачатурянц.

Система VAR начала использоваться в российском футболе во второй половине сезона-2018/19, она была задействована на играх Кубка России и в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20. В прошлом сезоне технология внедрялась в чемпионате России постепенно. В феврале 2020 года VAR впервые был использован во всех матчах тура РПЛ. Это стало возможным благодаря тому, что в Москве был открыт стационарный VAR-центр; до этого видеоарбитры работали на играх из специально оборудованных фургонов, которые приезжали на стадионы.

Первые официальные матчи российских клубов на внутренней арене в нынешнем году состоятся 20-22 февраля. В эти дни пройдут игры 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Сезон в РПЛ возобновится 26 февраля.