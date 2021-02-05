На строительство первого круглогодичного катка в Бийске выделят более 360 млн руб.

БАРНАУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Первый круглогодичный крытый каток с искусственным льдом построят до конца 2022 года в наукограде Бийске Алтайского края, где отмечен дефицит спортивной инфраструктуры. На строительство катка общей площадью более 2,5 тыс. квадратных метров потратят более 360 млн рублей в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", сообщил ТАСС в пятницу начальник отдела спорта администрации Бийска Роман Бакланов.

"У нас есть крытый каток в городе, но он не круглогодичный, а планируется построить первый круглогодичный крытый каток с искусственным льдом общей площадью более 2,5 тыс. квадратных метров. В настоящее время в завершающей стадии находится работа с документацией для того, чтобы объявить аукцион на определение подрядчика. Мы рассчитываем, что строительство начнется в апреле текущего года", - сказал Бакланов.

По словам собеседника агентства, в рамках проекта "Спорт - норма жизни" на строительство объекта из бюджетов всех уровней выделят 363,6 млн рублей. В 2021 году на реализацию проекта направят более 246 млн рублей, из которых большая часть - средства федерального бюджета. В 2022 году планируется направить еще 117 млн рублей.

"Если говорить о пропускной способности катка, то учебно-тренировочные занятия ориентированы на 50 человек в смену. Кроме того, там будут трибуны на 250 мест, что важно при проведении спортивных мероприятий", - уточнили ТАСС в Минспорте Алтайского края.

Как сообщалось ранее, во время визита министра спорта РФ Олега Матыцина в Алтайский край в конце января текущего года местные жители пожаловались на нехватку спортивной инфраструктуры, в частности, ледовых объектов в регионе. Так, в крае нет возможности бесплатно заниматься фигурным катанием, а стоимость часа аренды льда доходит до 11 тыс. рублей. Матыцин призвал региональные власти привлекать частные инвестиции при создании катков и бассейнов, поскольку эти спортивные объекты посещает больше всего людей и они быстро окупаются. Министр спорта края Алексей Перфильев подтвердил отставание региона по уровню спортивной инфраструктуры.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.