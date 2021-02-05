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ЧМ по хоккею в Риге

Источник: песня "Катюша" будет звучать вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Песня "Катюша" будет использоваться вместо гимна Российской Федерации на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. 14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать вместо гимна России на Олимпиаде песню "Катюша". Песня "Катюша" была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году.

"Гимном будет "Катюша". Про песню все понимают, что будет "Катюша". Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются", - сообщил источник.

"Я думаю, что на ближайшем совете IIHF 10 февраля это будет обсуждаться. Эта тема постоянно поднимается", - добавил собеседник агентства.

На чемпионате мира по хоккею гимн играется после матча в честь победившей команды. Первым международным турниром, на котором российская команда выступала без флага и гимна, был чемпионат мира по гандболу среди мужчин. На нем вместо гимна России звучал гимн Международной федерации гандбола (IHF), а спортсмены выступали под флагом Федерации гандбола России (ФГР).

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии. 

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ЧМ по хоккею в Риге
ЧМ по хоккею в Риге
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