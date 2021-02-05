Фридрих назвал российского бобслеиста Гайтюкевича одним из претендентов на медали Игр

"Ростислав - классный парень, который все схватывает на лету, мы с ним общались не раз на соревнованиях, - сказал Фридрих. - Он не такой закрытый, как остальные российские спортсмены, и только набирается опыта. Если Ростислав будет продолжать работать в правильном направлении, получит более современную технику, полностью реализует в олимпийском сезоне физический потенциал и ему удастся приспособиться к пекинской трассе, то будет одним из претендентов на медали Олимпийских игр".

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Немецкий бобслеист Франческо Фридрих, одержавший две победы на Олимпиаде-2018 в Южной Корее, считает россиянина Ростислава Гайтюкевича одним из возможных претендентов на медали Игр в Пекине. Такое мнение он высказал ТАСС.

"После Александра Зубкова это первый спортсмен из России, кому удается выступать на высоком уровне. Он может бороться с нами, и это соперничество делает соревнования в целом более увлекательными и захватывающими", - заключил собеседник ТАСС.

30-летний Фридрих в настоящее время является лидером мирового бобслея. В его активе 11 золотых медалей чемпионатов мира. Его победная серия в соревнованиях экипажей бобов-двоек длится с 2013 года, в четверках - с 2017 года. По итогам завершившегося в минувшее воскресенье Кубка мира - 2020/21 немецкий бобслеист занял первые места как в двойках, так и в четверках. Гайтюкевич, в прошлом году выигравший золото и серебро молодежного чемпионата мира, в этом сезоне выиграл бронзу чемпионата Европы и впервые в карьере стал третьим на этапе Кубка мира в австрийском Игльсе.

5 февраля в германском Альтенберге стартовал чемпионат мира по бобслею. Фридрих и Гайтюкевич являются участниками турнира.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.