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Фигурное катание

Артемьева и Назарычев выиграли юниорское первенство России по фигурному катанию в парах

Произвольная программа в парах завершила первенство России

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали победителями первенства России по фигурному катанию среди юниоров в парном катании. Соревнования завершились в Красноярске.

По итогам двух прокатов спортсмены набрали 204,50 балла (70,87 балла за короткую программу и 133,63 балла за произвольную). Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (194,26; 68,40+125,86), третье - Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (188,77; 66,21+122,56).

Софья Акатьева выиграла первенство России среди юниорок, Евгений Семененко - среди юниоров. Арина Ушакова и Максим Некрасов стали победителями в танцах на льду.

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Фигурное катание
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