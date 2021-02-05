Международная федерация хоккея обсудит вопрос гимна российской команды на ЧМ 15 марта

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация хоккея (IIHF) обсудит вопрос использования других мелодий вместо гимна России на чемпионате мира в Риге на заседании совета 15 марта. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Источник: песня "Катюша" будет звучать вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею

Ранее источник в Федерации хоккея России сообщил ТАСС, что песня "Катюша" будет использоваться вместо гимна России на чемпионате мира в Риге.

"Что будет исполняться - мы еще обсудим с Федерацией хоккея России, - сказал Фазель. - Может, это будет гимн IIHF, может, вообще ничего звучать не будет. На Олимпиаде мы играем гимн лишь после финала, в честь победителя, он не исполняется после каждого матча, так что эта тема еще будет обсуждаться".

"15 марта у нас совет, там обсудим. Но "Катюша" не будет гимном России. У страны слишком великий и известный гимн, чтобы заменять его любой песней", - добавил Фазель.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. 14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать вместо гимна России на Олимпиаде "Катюшу". Песня была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.