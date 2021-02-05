Юрзинов: "Катюша" является неплохим вариантом в отсутствие гимна на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Выбор песни "Катюша" вместо гимна Российской Федерации на чемпионате мира по хоккею является неплохим вариантом. Такое мнение ТАСС выказал бывший главный тренер сборной России Владимир Юрзинов - старший.

В пятницу источник в Федерации хоккея России сообщил ТАСС, что эта песня будет звучать на чемпионате мира в случае побед в матчах с участием россиян.

"Я участник восьми Олимпиад и многих чемпионатов мира. Я привык к гимну Советского Союза, гимну своей страны, - сказал Юрзинов. - Я очень недоволен тем, что нашим хоккеистам нельзя будет выступать под гимном России, но если этот запрет никак нельзя обойти, то вариант с "Катюшей" считаю неплохим. Эта песня является для нас родной".

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не подтвердил информацию о замене гимна "Катюшей", сообщив, что решение по этому вопросу будет принято на заседании совета организации 15 марта.

Ранее Спортивный арбитражный суд постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. 14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России использовать вместо гимна РФ на Играх песню "Катюша", которая была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.