В Госдуме назвали верным выбор песни "Катюша" в качестве гимна на ЧМ по хоккею

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Песня "Катюша" ассоциируется с победой, поэтому выбор этой композиции в качестве гимна российской команды на чемпионате мира по хоккею является очень верным. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Источник: песня "Катюша" будет звучать вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею

В пятницу источник в Федерации хоккея России сообщил ТАСС, что песня "Катюша" будет использоваться вместо гимна России на чемпионате мира в Риге. На мировых первенствах по хоккею гимн играется после каждого матча в честь победившей команды.

"Катюша" давно стала музыкальной визиткой России, - сказал Пайкин. - Поэтому, на мой взгляд, выбор этой песни, которая будет исполняться вместо гимна на чемпионате мира по хоккею 2021 года, очень верный. Все знают прекрасную мелодию, уверен, болельщики, где бы они ни были, станут подпевать. У нас "Катюша" ассоциируется с победой и верностью долгу".

"Уверен, наши спортсмены в ледовых схватках докажут свой бойцовский характер и победный настрой. А главное, не сомневаюсь в том, что эта гордая музыка не раз прозвучит в честь наших хоккеистов", - добавил Пайкин.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. 14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать вместо гимна России на Олимпиаде "Катюшу". Песня была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.