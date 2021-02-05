Ватутин: ЦСКА ищет варианты усиления, но удивляют прогнозы "экспертов" по кандидатам

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА ищет варианты усиления состава, но пока что все появляющиеся в СМИ новости об этом - фейки, они вызывают удивление. Об этом ТАСС рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

"Как всегда с улыбкой читаем фейковые новости про игроков, с которыми якобы ведем переговоры, особенно смешно читать про тех, кто отказал ЦСКА, - сказал Ватутин. - Мы рассматриваем варианты усиления состава, но все прогнозы "экспертов" про кандидатов ничего, кроме удивления, не вызывают".

В ночь на пятницу ЦСКА проиграл в гостях испанской "Валенсии" во втором овертайме со счетом 103:105 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Команда Димитриса Итудиса проиграла третий матч подряд во всех турнирах.

"11 лет назад в похожих кризисных обстоятельствах, с обилием травм лидеров мы уступили в Валенсии "-25", и вообще не имели шансов на победу. Уверен, что до вчерашней игры мало кто мог предположить, что ЦСКА уступит лишь во втором "лотерейном" овертайме, - сказал Ватутин. - Нам просто не хватило сил и немного удачи. Несмотря на результат, матч однозначно можно занести в актив, проигрывая по ходу встречи 15 очков, мы боролись и проявили характер".

"До следующего матча Евролиги есть две недели, правда, за это время трижды предстоит сыграть в Единой лиге ВТБ, но в целом есть небольшая возможность перевести дух, залечить травмы и провести перезагрузку. Верим в себя и обязательно отблагодарим победами тех, кто верит в нас", - добавил президент ЦСКА.

Армейцы занимают второе место в турнирной таблице Евролиги, одержав 16 побед в 24 матчах. ЦСКА в следующем туре Евролиги примет 19 февраля греческий "Панатинаикос".