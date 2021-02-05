Российского легкоатлета Ивана Носкова лишили победы на Кубке Европы 2015 года

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Результаты российского легкоатлета Ивана Носкова, показанные на Кубке Европы 2015 года по спортивной ходьбе, аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

На Кубке Европы 2015 года, который проходил в Испании, Носков стал победителем в командном соревнований, также он стал вторым на дистанции 50 км.

Спортсмен с 2016 по 2020 год отбывал дисквалификацию за использование эритропоэтина. Однако перепроверка одной из ранее взятых проб показала наличие того же запрещенного вещества. В связи с этим было принято решение аннулировать результаты спортсмена, показанные в период с 29 января по 2 июня 2015 года.

Месяц назад Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) предложила наказать Носкова за то, что он отправил нецензурный ответ на запрос AIU.

Носков является бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года в ходьбе на 50 км.