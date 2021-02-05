В Ригу с "Катюшей". Песню могут использовать в качестве гимна России на чемпионате мира

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Песня "Катюша" будет звучать в качестве гимна Российской Федерации на чемпионате мира по хоккею 2021 года, сообщил ТАСС источник в Федерации хоккея России (ФХР). В Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что обсудят этот вопрос 15 марта.
"Гимном будет "Катюша". Про песню все понимают, что будет "Катюша". Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются", - сообщил ТАСС источник в ФХР.
Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. Россияне могут выбрать любое подходящее музыкальное сопровождение, в том числе ассоциирующееся со страной. 14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать вместо гимна на Олимпиаде песню "Катюша", которая была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году. Композиция должна быть согласована ОКР с Международным олимпийским комитетом (МОК).
Первым международным турниром, на котором российская команда выступала без флага и гимна, был чемпионат мира по гандболу среди мужчин. На нем вместо гимна России звучал гимн Международной федерации гандбола (IHF), а спортсмены выступали под флагом Федерации гандбола России (ФГР).
На предстоящем чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдет с 22 февраля по 7 марта в Германии, российские спортсмены будут выступать под названием Russian Ski Federation (RSF) и флагом ОКР. Как сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, Международная федерация лыжного спорта ждет решения от МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу использования "Катюши" на чемпионате мира по лыжным видам спорта, а также на мировых первенствах по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду. В случае отрицательного ответа российские команды будут использовать мелодию FIS.
На комбинезонах биатлонистов к чемпионату мира нанесен монохромный логотип Союза биатлонистов России (СБР). Он же будет размещен на флаге, под которым российская команда будет выступать на турнире. СБР не сможет указать свое полное название, разрешена только англоязычная аббревиатура организации - RBU (Russian Biathlon Union).
"Катюша" станет талисманом
В лыжном спорте и биатлоне гимн прозвучит только в том случае, если российские спортсмены завоюют золотые медали. На чемпионате мира по хоккею гимн исполняется в честь победителя каждого матча. Выбор "Катюши" выглядит совсем не случайным. На чемпионатах мира по хоккею организаторы разрешают представителям каждой страны выбрать по одной своей композиции, которая будет звучать во время пауз. Россияне зачастую выбирали именно "Катюшу".
"Думаю, что это нормальный вариант. Сложно сказать, насколько песня узнаваема в мире. Я знаю, что наш гимн был очень узнаваемым, все его знали. Про "Катюшу" не знаю, но в нашей стране это очень узнаваемая песня", - заявил ТАСС двукратный призер Олимпийских игр, финалист Кубка Стэнли Павел Буре.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин считает выбор "Катюши" в качестве замены гимну России очень верным. "Катюша" давно стала музыкальной визиткой России, - сказал Пайкин ТАСС. - Все знают прекрасную мелодию, уверен, болельщики, где бы они ни были, станут подпевать. У нас "Катюша" ассоциируется с победой и верностью долгу".
"Ограничения уже существуют, санкции в отношении наших национальных команд вступили в силу. Раз "Катюша" стала таким, скажем так, талисманом, то мы очень гордимся тем, что спортсмены будут петь эту песню. В Латвии много людей, которые знают эту песню, будем очень надеяться, что они будут петь "Катюшу", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
"Я очень недоволен тем, что нашим хоккеистам нельзя будет выступать под гимном России, но если этот запрет никак нельзя обойти, то вариант с "Катюшей" считаю неплохим. Эта песня является для нас родной", - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший главный тренер сборной России Владимир Юрзинов - старший.
Выбор композиции для использования в качестве гимна у российской стороны не велик. Очевидно, что необходимо выбрать композицию о России, известную во всем мире и с патриотическим уклоном. "Катюша" - одно из немногих произведений, которое подходит под эти критерии. Эту песню поют на разных языках, ее мелодию знают во многих странах мира.
"Катюшу" обсудят на совете IIHF
Для того чтобы песня прозвучала на чемпионате мира, необходимо согласовать ее с Международной федерацией хоккея (IIHF). Ее президент Рене Фазель сообщил, что вопрос гимна российских хоккеистов на предстоящем чемпионате мира будет обсуждаться на совете организации 15 марта.
"Что будет исполняться, мы еще обсудим с Федерацией хоккея России. Может, это будет гимн IIHF, может, вообще ничего звучать не будет. На Олимпиаде мы играем гимн лишь после финала, в честь победителя, он не исполняется после каждого матча, так что эта тема еще будет обсуждаться", - сказал Фазель ТАСС.
В случае отрицательного ответа на запрос об использовании "Катюши" на мировых первенствах по лыжным видам спорта чемпионат мира по хоккею может стать первым соревнованием, где вместо гимна России будет использована песня "Катюша". В таком случае решение IIHF может стать важным фактором и для других федераций, а также МОК, который должен принять решение относительно использовании песни на играх в Токио.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.