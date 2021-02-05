В Ригу с "Катюшей". Песню могут использовать в качестве гимна России на чемпионате мира

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Песня "Катюша" будет звучать в качестве гимна Российской Федерации на чемпионате мира по хоккею 2021 года, сообщил ТАСС источник в Федерации хоккея России (ФХР). В Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что обсудят этот вопрос 15 марта.

"Гимном будет "Катюша". Про песню все понимают, что будет "Катюша". Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются", - сообщил ТАСС источник в ФХР.

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. Россияне могут выбрать любое подходящее музыкальное сопровождение, в том числе ассоциирующееся со страной. 14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать вместо гимна на Олимпиаде песню "Катюша", которая была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году. Композиция должна быть согласована ОКР с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Первым международным турниром, на котором российская команда выступала без флага и гимна, был чемпионат мира по гандболу среди мужчин. На нем вместо гимна России звучал гимн Международной федерации гандбола (IHF), а спортсмены выступали под флагом Федерации гандбола России (ФГР).

На предстоящем чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдет с 22 февраля по 7 марта в Германии, российские спортсмены будут выступать под названием Russian Ski Federation (RSF) и флагом ОКР. Как сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, Международная федерация лыжного спорта ждет решения от МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу использования "Катюши" на чемпионате мира по лыжным видам спорта, а также на мировых первенствах по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду. В случае отрицательного ответа российские команды будут использовать мелодию FIS.

На комбинезонах биатлонистов к чемпионату мира нанесен монохромный логотип Союза биатлонистов России (СБР). Он же будет размещен на флаге, под которым российская команда будет выступать на турнире. СБР не сможет указать свое полное название, разрешена только англоязычная аббревиатура организации - RBU (Russian Biathlon Union).

"Катюша" станет талисманом

В лыжном спорте и биатлоне гимн прозвучит только в том случае, если российские спортсмены завоюют золотые медали. На чемпионате мира по хоккею гимн исполняется в честь победителя каждого матча. Выбор "Катюши" выглядит совсем не случайным. На чемпионатах мира по хоккею организаторы разрешают представителям каждой страны выбрать по одной своей композиции, которая будет звучать во время пауз. Россияне зачастую выбирали именно "Катюшу".