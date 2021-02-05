"Лужники" подали в РФС заявки на проведение финала Кубка России и матча Россия - Хорватия

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Руководство спорткомплекса "Лужники" направило в Российский футбольный союз (РФС) заявки на проведение финала Бетсити - Кубка России, матча отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 между сборными России и Хорватии, а также игры Олимп - Суперкубка России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе стадиона.

Сборная России по футболу может провести матч против хорватов в отборе ЧМ в "Лужниках"

4 февраля президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о том, что организация планирует провести матч сборной России против команды Хорватии в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года на стадионе "Лужники". По его словам, также на арене могут пройти финал Кубка России и встреча за Суперкубок России.

"Заявки "Лужники" подали. Решение зависит от РФС", - сообщили ТАСС в пресс-службе спорткомплекса.

Матч между сборными России и Хорватии запланирован на 1 сентября 2021 года. Финал Кубка России должен быть сыгран 12 мая. Дата игры за Суперкубок России еще не определена.

Сборная России в отборочном турнире к чемпионату мира - 2022 помимо хорватов сыграет со сборными Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Финальная стадия турнира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.