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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2022 года

Глава ОКР Станислав Поздняков отметил, что не стоит рассматривать приглашение как простую формальность
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 5 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает служба информации ОКР.

"Иногда слышу мнение, что приглашение на Олимпийские игры - это не более чем простая формальность, - сказал президент ОКР Станислав Поздняков. - Не согласен, потому что я всегда расцениваю это как официальную позицию МОК, которая подтверждает статус и полномочия национальных олимпийских комитетов. ОКР приглашен на Игры как полноправный участник, а значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении Токио". 

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Поздняков, Станислав АлексеевичЗимние олимпийские виды спорта
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