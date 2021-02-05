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Australian Open

Тарпищев: Медведеву, Рублеву и Хачанову не очень повезло с жеребьевкой Australian Open

Президент Федерации тенниса России отметил, что самый сильный соперник достался Медведеву
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисистам сборной России Даниилу Медведеву, Андрею Рублеву и Карену Хачанову не очень повезло с жеребьевкой Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), для первого круга соперники оказались непростыми. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Жеребьевка прошла в пятницу. Медведев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, Рублев встретится с Янником Ханфманном из Германии, Хачанов - с австралийцем Александаром Вукичем.

"Не очень хорошая жеребьевка для всех наших лидеров. Особенно неудачно она сложилась для Медведева, - сказал Тарпищев. - В первых двух кругах нервная система только врабатывается, а тем более это первый крупный турнир в сезоне, отсюда так много сенсаций традиционно на старте. Получить Поспишила в первом круге - опасно. У Рублева и Хачанова соперники все же попроще".

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля. В прошлом году в мужском одиночном разряде победил действующая первая ракета мира серб Новак Джокович.

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