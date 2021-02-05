Бестемьянова: победа фигуристок в прыжковом турнире ожидаема, но счет получился разгромным

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристки ожидаемо победили мужчин в прыжковом турнире в Москве, но внушительный отрыв по баллам стал неожиданностью. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова выиграли прыжковый турнир на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Команда девушек по итогам трех конкурсов набрала 246,30 балла, команда мужчин, за которую выступали Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалев, - 194,76.

"Не очень понимала, как будут оценивать прыжковый турнир, но такого результата ожидала, - отметила Бестемьянова. - Ни в коем случае не буду ругать наших мальчиков, лучше похвалю девушек. Это потрясающе интересная идея - провести такой турнир".

"Зная элементы наших девушек, на что они способны, я предполагала, что они могут победить мужчин. Но не могла и подумать, что это произойдет с таким разгромным счетом. Ладно бы разрыв был в пару баллов, но чтобы так!" - добавила Бестемьянова.

Судьями турнира были тренеры Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Елена Чайковская, Максим Траньков и олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании Аделина Сотникова.