Определились все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции

ТАСС, 5 февраля. Казахстанский "Барыс" в гостях обыграл со счетом 3:2 новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу в Новосибирске посетили 2 600 зрителей.

СКА во второй раз обыграл "Локомотив" в сезоне КХЛ

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Голами у победителей отметились Максим Мусоров (25-я минута), Кирилл Панюков (47) и Джесси Блэкер (49). В составе хозяев шайбы забросили Юрки Йокипакка (15) и Виктор Комаров (24).

"Барыс" вышел в плей-офф КХЛ. Клуб из Нур-Султана занимает седьмую строчку таблицы, набрав 62 очка в 53 матчах, "Барыс" стал недосягаемым для идущей девятой "Сибири". На счету новосибирской команды 48 очков в 54 встречах.

Победа "Барыса" обеспечила выход в плей-офф и екатеринбургскому "Автомобилисту", который в пятницу проводит матч против "Нефтехимика". На счету "Автомобилиста" на данный момент 61 очко в 53 матчах.

Таким образом, от Восточной конференции в Кубке Гагарина примут участие казанский "Ак Барс", омский "Авангард", магнитогорский "Металлург", уфимский "Салават Юлаев", "Автомобилист", нижегородское "Торпедо", челябинский "Трактор" и "Барыс".