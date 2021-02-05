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КХЛ

Определились все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции

В пятницу последними участниками Кубка Гагарина от конференции стали "Барыс" и "Автомобилист"
Хоккеисты "Барыса" Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Барыса"
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 5 февраля. Казахстанский "Барыс" в гостях обыграл со счетом 3:2 новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу в Новосибирске посетили 2 600 зрителей.

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Голами у победителей отметились Максим Мусоров (25-я минута), Кирилл Панюков (47) и Джесси Блэкер (49). В составе хозяев шайбы забросили Юрки Йокипакка (15) и Виктор Комаров (24).

"Барыс" вышел в плей-офф КХЛ. Клуб из Нур-Султана занимает седьмую строчку таблицы, набрав 62 очка в 53 матчах, "Барыс" стал недосягаемым для идущей девятой "Сибири". На счету новосибирской команды 48 очков в 54 встречах.

Победа "Барыса" обеспечила выход в плей-офф и екатеринбургскому "Автомобилисту", который в пятницу проводит матч против "Нефтехимика". На счету "Автомобилиста" на данный момент 61 очко в 53 матчах.

Таким образом, от Восточной конференции в Кубке Гагарина примут участие казанский "Ак Барс", омский "Авангард", магнитогорский "Металлург", уфимский "Салават Юлаев", "Автомобилист", нижегородское "Торпедо", челябинский "Трактор" и "Барыс".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс533225248171-11284
2Авангард5329205611157-12273
3Металлург5229041414147-12071
4Салават Юлаев5423551416163-13971
5Торпедо НН5422332519158-15063
6Трактор5225312219136-12362
7Барыс5318732419131-13762
8Автомобилист5322323419139-13461
9Сибирь5417323128128-14648
10Амур5215414028126-15044
11Нефтехимик5212220036119-19532
12Куньлунь5110012632116-18030
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА5230522310165-11079
2СКА5328224413158-11372
3Локомотив5425531515161-11772
4Динамо М5329403215163-12271
5Йокерит5022321418142-12659
6Динамо Мн5215941221143-14759
7Северсталь5220433121128-14058
8Спартак5217612422135-15154
9Витязь5218332224137-15052
10Сочи5312202631110-17536
11Динамо Р524223635112-18625

 

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