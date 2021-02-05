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Кубок Первого канала по фигурному катанию

Медведева и Загитова определили составы своих команд на Кубок Первого канала

В команду Загитовой попала Анна Щербакова, у Медведевой - Александра Трусова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Определились составы команд, которые будут соревноваться на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

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Право первого выбора определил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, которому прямо со льда дворца спорта "Мегаспорт" в Москве позвонил ведущий жеребьевки Алексей Ягудин. Первой спортсменов выбирала Евгения Медведева на правах старшей по возрасту.

В команду Медведевой вошли Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк, пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Софья Шевченко и Игорь Еременко.

В команду Алины Загитовой попали Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Анабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

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