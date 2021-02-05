Слуцкер: в России движение Специальной Олимпиады насчитывает 128 тысяч атлетов

КАЗАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер призвала семьи, в которых воспитываются дети с особенностями интеллектами, вступать в движение Спецолимпиады. На сегодняшний день в РФ оно насчитывает 128 тысяч человек, сообщила Слуцкер журналистам в пятницу.

Специальная Олимпиада - спортивное мероприятие, направленное на создание инклюзивного мира для людей с особенностями интеллекта.

"На сегодняшний день во всем мире в 193 странах 5,5 млн человек с ментальными нарушениями принимают участие в этом великолепном спортивном движении. В России мы считаем, что членами нашего движения является 128 тыс. атлетов, - отметила она. - В течение года мы проводим в районе 5 тыс. разнообразных спортивных соревнований, мероприятий, праздников по всей стране - от Якутии до Санкт-Петербурга. Поэтому я очень всех приглашаю еще раз - если у кого-то в семьях живет, воспитывается человек с нарушениями интеллекта, пожалуйста вступайте в Специальную Олимпиаду".

По словам Слуцкер, вступление в движение абсолютно бесплатно. "Это огромная возможность вашему близкому человеку стать частью социума, научиться спортивным навыкам, и вы увидите, какие изменения волшебные поистине произойдут с этим человеком. Я всех приглашаю", - добавила она.

В Казани с 3 по 8 февраля проходят соревнования Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта. Их проведение позволит проверить готовность города и республики к предстоящим зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани 22-28 января. В них ожидается участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран мира. Соревнования пройдут по семи видам спорта, составляющим программу Всемирных зимних игр: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.