Фигуристы с опозданием вернулись в Петербург из Красноярска из-за инцидента в самолете

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Участники первенства России по фигурному катанию с опозданием возвратились в Санкт-Петербург из-за инцидента, произошедшего в самолете при вылете из Красноярска. Об этом ТАСС рассказал Олег Татауров, тренер фигуриста Владислава Дикиджи.

Первенство России проходило с 3 по 5 февраля. Соревнования одиночников завершились в четверг.

"Мы около полутора часов вынуждены были сидеть в самолете в аэропорту Красноярска из-за действий дебошира, который заперся в туалете и напрочь отказывался выходить перед взлетом, - сказал тренер. - Никакие уговоры бортпроводниц не помогали, и тогда в самолет была вызвана полиция. В самолете находилось восемь юных фигуристов из Санкт-Петербурга, все одиночники".

"Это ЧП обошлось без каких-либо последствий для них, никто даже не испугался", - добавил он.

Из-за случившегося фигуристы опоздали на пересадку в Москве и вынуждены были ждать другого самолета в Санкт-Петербург. "Обидно только, что авиакомпания не пошла нам навстречу и не задержала рейс, на который у нас были билеты. Самолет еще не взлетел, но регистрация на борт уже закончилась, мы опоздали всего на полчаса", - отметил он.

Представляющий СШОР "Звездный лед" из Санкт-Петербурга Дикиджи занял на первенстве России шестое место.