Российские автогонщики будут участвовать в чемпионатах мира FIA без флага и гимна

ТАСС, 5 февраля. Международная автомобильная федерация (FIA) запретила российским пилотам использовать флаг и гимн на чемпионатах мира, проводимых под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба Российской автомобильной федерации.

Песню могут использовать в качестве гимна России на чемпионате мира

В Ригу с "Катюшей". Песню могут использовать в качестве гимна России на чемпионате мира

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до 16 декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна.

Российским спортсменам, выступающим в чемпионатах мира "Формулы-1", "Формулы-Е", чемпионатах мира по ралли (WRC), ралли-кроссу (WRX), гонкам на выносливость (WEC), картингу запрещено использовать в любом спортивном снаряжении и оборудовании изображение российского флага (цвета разрешены), национальные эмблемы или символы, включая герб страны.

Использование названия "Россия", "Российский", "Российская автомобильная федерация" разрешено исключительно в сочетании с фразой "нейтральный атлет" или смысловым эквивалентом этой фразы. Также спортсменам запрещена публичная демонстрация флага РФ. Запрещено исполнение государственного гимна России в официальных местах проведения соревнований или других местах, контролируемых FIA или назначенным ею организатором соревнований.

Зрители имеют право приносить национальные флаги России на любые официальные соревнования и мероприятия FIA.

В предстоящем сезоне "Формулы-1" Россию будет представлять Никита Мазепин, в WRC-2 - Николай Грязин, в WRX - Тимур Тимерзянов.