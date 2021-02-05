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Чемпионат мира по биатлону

Стал известен предварительный состав россиян на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

В него вошли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов
Александр Логинов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов готовятся выступить в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Гонка откроет соревновательную программу чемпионата мира, который пройдет с 10 по 21 февраля. Главный тренер отметил, что окончательно состав будет утвержден за день до старта гонки.

В этом составе российская команда победила в январе в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

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