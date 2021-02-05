Стал известен предварительный состав россиян на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов готовятся выступить в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Гонка откроет соревновательную программу чемпионата мира, который пройдет с 10 по 21 февраля. Главный тренер отметил, что окончательно состав будет утвержден за день до старта гонки.

В этом составе российская команда победила в январе в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.