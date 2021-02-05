Чернышенко провел первое заседание оргкомитета Специальной Олимпиады в Казани

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Первое заседание оргкомитета по подготовке к Специальной Олимпиаде 2022 года в Казани под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко прошло в пятницу в режиме видеоконференции. Об этом ТАСС сообщили в аппарате Чернышенко.

В мероприятии приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, президент Татарстана Рустам Минниханов, советник президента РФ, председатель комиссии при президенте РФ по делам инвалидов Александра Левицкая, заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер, руководители федеральных министерств, органов исполнительной власти субъектов РФ, представители общественных организаций. Участники конференции обсудили ход подготовки к Играм, в том числе вопросы безопасности, визуальный образ и логотип соревнований. Были рассмотрены концепция наследия Специальной Олимпиады, вопросы организации новых возможностей для адаптации в обществе людей с особенностями развития, изменения отношения к ним в нашей стране и мире.

"Год назад, 11 февраля, президент России Владимир Путин согласовал проведение Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани, - сказал Левитин. - Ранее ни в Советском Союзе, ни в России мы не проводили подобные соревнования среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Важно оставить наследие Игр, чтобы адаптировать жизнь людей с особенностями развития в спортивной сфере. Также необходимо уделять внимание подготовке специалистов в этой области, налаживать просветительскую деятельность".

"Наша работа должна быть тесно связана с комиссией госсовета по социальной политике. Мы хотим обратить внимание всех губернаторов, как можно сделать наследие Игр у себя в регионе", - отметил помощник президента РФ.

Задача - провести Игры на высоком уровне

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что в следующем году Казань станет центром внимания мирового сообщества к решению вопросов поддержки и социальной адаптации людей с особенностями развития. "Нашей стране предоставлено право проведения таких уникальных спортивных соревнований. Это подтверждает открытость России и нашу готовность к созданию необходимых условий для всесторонней поддержки людей с особенностями развития, как на спортивных аренах, так и в повседневной жизни. Такие люди уже победители, и мир должен это увидеть, поэтому большое значение мы придаем информационному сопровождению соревнований", - сказал он.