Более 15 футбольных объектов планируют построить в Новгородской области

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС) и правительство Новгородской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития футбола в регионе. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Соглашение подписано в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В регионе планируется строительство более 15 футбольных объектов инфраструктуры, среди которых футбольный манеж, поле, 13 мини-футбольных площадок с искусственным покрытием, три физкультурно-оздоровительных комплекса с мини-футбольными площадками и стадион вместимостью менее 1 500 мест. Также будет реконструирован один из областных стадионов вместимостью более 1 500 мест. В Новгородской области пройдут обучение первые женщины-тренеры и судьи всероссийской категории.

"Цель соглашения с РФС и правительством региона - сделать футбол еще более популярным и доступным для жителей Новгородской области, - заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. - Реализация мероприятий включает в себя обновление спортивной инфраструктуры, подготовку квалифицированных тренеров и судей, организацию новых соревнований и фестивалей и укрепление системы подготовки резерва. Уверен, наша совместная работа будет способствовать увеличению количества занимающихся футболом в Новгородской области и выявлению перспективных спортсменов".

"Новгородская область имеет большой потенциал развития футбола, в первую очередь женского и детско-юношеского, - отметил президент РФС Александр Дюков. - Для его реализации мы с партнерами по соглашению планируем открыть отделения по футболу для девочек, организовать новые соревнования и фестивали и обучать в регионе тренеров и судей по нашим современным методикам. Еще одной из ведущих спортивных школ будет присвоен статус детского футбольного центра, который позволит ей рассчитывать на помощь РФС с инвентарем и подготовкой специалистов".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.