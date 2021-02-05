{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Более 15 футбольных объектов планируют построить в Новгородской области

Строительство будет проводиться в рамках соглашения Министерства спорта РФ, Российского футбольного союза и правительства Новгородской области

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС) и правительство Новгородской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития футбола в регионе. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На эту тему
Переизбрание Дюкова, прогресс сборной и развитие массового футбола. Итоги конференции РФС

Соглашение подписано в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В регионе планируется строительство более 15 футбольных объектов инфраструктуры, среди которых футбольный манеж, поле, 13 мини-футбольных площадок с искусственным покрытием, три физкультурно-оздоровительных комплекса с мини-футбольными площадками и стадион вместимостью менее 1 500 мест. Также будет реконструирован один из областных стадионов вместимостью более 1 500 мест. В Новгородской области пройдут обучение первые женщины-тренеры и судьи всероссийской категории.

"Цель соглашения с РФС и правительством региона - сделать футбол еще более популярным и доступным для жителей Новгородской области, - заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. - Реализация мероприятий включает в себя обновление спортивной инфраструктуры, подготовку квалифицированных тренеров и судей, организацию новых соревнований и фестивалей и укрепление системы подготовки резерва. Уверен, наша совместная работа будет способствовать увеличению количества занимающихся футболом в Новгородской области и выявлению перспективных спортсменов".

"Новгородская область имеет большой потенциал развития футбола, в первую очередь женского и детско-юношеского, - отметил президент РФС Александр Дюков. - Для его реализации мы с партнерами по соглашению планируем открыть отделения по футболу для девочек, организовать новые соревнования и фестивали и обучать в регионе тренеров и судей по нашим современным методикам. Еще одной из ведущих спортивных школ будет присвоен статус детского футбольного центра, который позволит ей рассчитывать на помощь РФС с инвентарем и подготовкой специалистов".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

Теги
Российский футболДюков, Александр ВалерьевичМатыцин, Олег Васильевич
Зимние олимпийские виды спорта
Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам
Его ближайший преследователь Иван Якимушкин пропустит этапы Кубка мира в Швеции и Чехии
Читать полностью