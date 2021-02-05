{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Первого канала по фигурному катанию

Траньков: прыжковый турнир получился зрелищным, но формат требует доработки

Олимпийский чемпион, выступивший в качестве судьи, отметил, что спортсмены слишком много времени проводили на льду, из-за чего начали замерзать

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Прыжковый турнир на Кубке Первого канала прошел в интересном формате, но в будущем подобные соревнования необходимо доработать. Такое мнение ТАСС высказал один из судей прыжкового турнира двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков.

На эту тему
Женская команда выиграла прыжковый турнир на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова выиграли прыжковый турнир, который проходил в формате битвы полов. За команду мужчин выступали Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалев. Судьями турнира были Максим Траньков, Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Елена Чайковская и олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании Аделина Сотникова.

"Это интересный формат, но его нужно будет дорабатывать. Спортсмены слишком много времени проводят на льду, начинают подмерзать, команда сидит и смотрит на выступления, а на льду не жарко. Если такой формат будет иметь продолжение, то его нужно будет дорабатывать, это понимает и федерация. В целом соревнования получились зрелищными, есть позитивные отклики и отзывы. Конечно, всегда найдутся те, кому что-то не понравилось, но в целом все остались довольны наличием такой альтернативы классическому фигурному катанию", - отметил Траньков.

"Мне было интересно попробовать себя в качестве судьи, но честно говоря, эта роль мне не очень понравилась. Я не очень люблю быть в жюри, пробовал еще на "Ледниковом периоде", и тогда уже понял, что мне тяжело судить других - друзей, знакомых, да и незнакомых людей, - добавил Траньков. - Хочется быть объективным, но ведь всегда найдутся недовольные тем или иным решением. А у меня всегда свое мнение, с таким характером, наверно, тяжело быть судьей".

Выступления оценивались технической бригадой, начислявшей баллы за элемент согласно базовой стоимости, а также судьями за качество исполнения по шестибалльной шкале, после чего выводилась среднеарифметическая оценка.

"Думаю, нам с Аделиной было бы проще ставить оценки по новой системе судейства, чем оценивать такими баллами. Я еще успел посоревноваться при такой системе оценок, а вот Аделина ее застала только совсем маленькой, да и то вряд ли, - добавил Траньков. - Возможно, что-то получилось не совсем объективно, но тут и невооруженным глазом было видно, кто и что сделал".

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаКубок Первого канала по фигурному катанию
Зимние олимпийские виды спорта
Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам
Его ближайший преследователь Иван Якимушкин пропустит этапы Кубка мира в Швеции и Чехии
Читать полностью