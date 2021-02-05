Траньков: прыжковый турнир получился зрелищным, но формат требует доработки

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Прыжковый турнир на Кубке Первого канала прошел в интересном формате, но в будущем подобные соревнования необходимо доработать. Такое мнение ТАСС высказал один из судей прыжкового турнира двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков.

Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова выиграли прыжковый турнир, который проходил в формате битвы полов. За команду мужчин выступали Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалев. Судьями турнира были Максим Траньков, Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Елена Чайковская и олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании Аделина Сотникова.

"Это интересный формат, но его нужно будет дорабатывать. Спортсмены слишком много времени проводят на льду, начинают подмерзать, команда сидит и смотрит на выступления, а на льду не жарко. Если такой формат будет иметь продолжение, то его нужно будет дорабатывать, это понимает и федерация. В целом соревнования получились зрелищными, есть позитивные отклики и отзывы. Конечно, всегда найдутся те, кому что-то не понравилось, но в целом все остались довольны наличием такой альтернативы классическому фигурному катанию", - отметил Траньков.

"Мне было интересно попробовать себя в качестве судьи, но честно говоря, эта роль мне не очень понравилась. Я не очень люблю быть в жюри, пробовал еще на "Ледниковом периоде", и тогда уже понял, что мне тяжело судить других - друзей, знакомых, да и незнакомых людей, - добавил Траньков. - Хочется быть объективным, но ведь всегда найдутся недовольные тем или иным решением. А у меня всегда свое мнение, с таким характером, наверно, тяжело быть судьей".

Выступления оценивались технической бригадой, начислявшей баллы за элемент согласно базовой стоимости, а также судьями за качество исполнения по шестибалльной шкале, после чего выводилась среднеарифметическая оценка.

"Думаю, нам с Аделиной было бы проще ставить оценки по новой системе судейства, чем оценивать такими баллами. Я еще успел посоревноваться при такой системе оценок, а вот Аделина ее застала только совсем маленькой, да и то вряд ли, - добавил Траньков. - Возможно, что-то получилось не совсем объективно, но тут и невооруженным глазом было видно, кто и что сделал".