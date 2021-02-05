ФК "Тамбов" отзовет иск о банкротстве, если получит финансирование

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Тамбов" отзовет заявление о банкротстве, если договоренности с Российским футбольным союзом (РФС) и Российской премьер-лигой (РПЛ) о финансовой помощи будут соблюдены. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

В пятницу стало известно, что "Тамбов" подал исковое заявление в арбитражный суд Тамбовской области о самобанкротстве.

"Заявление подала я, руководствовалась тем, что ситуация была плачевная, - сказала Коновалова. - Если будет финансирование и все те договоренности, которые были достигнуты за последние три дня, воплотятся в жизнь, клуб просто отзовет заявление. Если нет, то нет. На сегодняшний момент денег нет".

Многомесячные долги по зарплате в "Тамбове" превышают 150 млн рублей. В конце января губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что регион не может предоставить бюджетное финансирование клубу. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить "Тамбов".

"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 13 очков. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. Первый официальный матч в 2021 году у команды запланирован на 21 февраля. В этот день она в Москве должна сыграть с "Локомотивом" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России. В 20-м туре РПЛ "Тамбов" 26 февраля в Саранске примет волгоградский "Ротор".