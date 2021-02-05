Москвина: фигуристам не грозит депрессия из-за проигрыша девушкам в прыжковом турнире

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Фигуристам не грозит депрессия после поражения в прыжковом турнире на Кубке Первого канала, несмотря на победу девушек с разгромным счетом. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Тамара Москвина.

Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова выиграли прыжковый турнир, который проходил в формате битвы полов. Команда девушек по итогам трех конкурсов набрала 246,30 балла, команда мужчин, за которую выступали Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалев, - 194,76 балла. Судьями турнира были тренеры Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Елена Чайковская, Максим Траньков и олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании Аделина Сотникова.

"Никакой депрессии у спортсменов после проигрыша тут не будет. У нас индивидуальный вид спорта, где все соревнуются друг с другом в своих категориях - мужских, женских. Это мероприятие - возможность для спортсменов показать свое мастерство в прыжках, в игровой форме. Продемонстрировать уровень своей психологической устойчивости", - отметила Москвина.

"Самое главное - понравится ли такой формат зрителям, это основной вопрос. Такие турниры делаются для привлечения болельщиков, чтобы было интересно посмотреть фигурное катание и в такой форме. Важно привлечь не только зрителей, но и будущих фигуристов", - добавила собеседница агентства.