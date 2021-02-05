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Футбол в России

Обсуждение ситуации вокруг ФК "Тамбов" с РПЛ и клубами премьер-лиги намечено на 8 февраля

Там же клубы рассмотрят вопрос аренды футболистов испытывающему проблемы "Тамбову"

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и входящие в нее клубы обсудят ситуацию вокруг футбольного клуба "Тамбов" 8 февраля. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова.

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"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить "Тамбов". Ожидалось, что вопрос о будущем "Тамбова" будет обсуждаться при участии клубов и лиги 5 или 6 февраля.

"На сегодняшний день нет информации. Ориентировочно, это будет понедельник. Это будет не встреча, а видеоконференция", - сказала Коновалова.

Участвовавший в совещании по поводу будущего "Тамбова" генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов ранее сообщил о том, что обсуждался вариант, при котором клубы РПЛ отдадут своих игроков в аренду в "Тамбов". На следующий день источник, близкий к тамбовскому клубу, сообщил ТАСС о том, что состав команды на правах аренды могут пополнить игроки ЦСКА, "Спартака", "Ростова" и "Рубина".

"Это личное дело каждого, у кого-то тоже ситуация не ахти. Добровольно-принудительно никто никого не будет заставлять помогать. Смогут - помогут, не смогут - значит нет. Решение будет принято как раз на этой видеоконференции. Списка таких клубов нет, все будет решено на встрече", - отметила гендиректор тамбовского клуба.

Турнирное положение "Тамбова"

"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 13 очков. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. Отставание от 12-го места, которое позволит команде по спортивному принципу сохранить место в РПЛ, составляет восемь очков.

Первый официальный матч в 2021 году у команды запланирован на 21 февраля - в этот день она в Москве должна сыграть с "Локомотивом" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России. В 20-м туре РПЛ "Тамбов" 26 февраля в Саранске примет волгоградский "Ротор".

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