Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Его ближайший преследователь россиянин Иван Якимушкин пропустит этапы Кубка мира в Швеции и Чехии.

"Основные составы сборных пропускают два этапа Кубка мира, предшествующих чемпионату мира. От российской сборной в Нове-Место может выступить [Сергей] Устюгов", - сообщили ТАСС в тренерском штабе российской команды.

Большунов лидирует в общем зачете, имея в активе 1 613 очков, у Якимушкина - 774 очка. Отказ от участия в двух этапах Кубка мира лишил Якимушкина шансов догнать Большунова, остальные соперники потеряли возможность догнать лидера в общем зачете ранее. Таким образом, Большунов во второй раз подряд станет обладателем Кубка мира по лыжным гонкам.

В Кубке мира сезона-2020/21 осталось провести три этапа. Этап в шведском Ульрисехамне пройдет 6-7 февраля, в чешском Нове-Место - 20-21 февраля. Заключительный этап состоится в Норвегии 12-14 марта, уже после завершения чемпионата мира, который пройдет в германском Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта. Гонки чемпионата мира не идут в зачет Кубка мира.

Большунов является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, четырехкратным серебряным призером чемпионата мира, двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски".

В прошлом сезоне Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим Кубок мира. Ранее лишь двум отечественным спортсменам удавалось выиграть общий зачет - Александр Завьялов дважды становился обладателем Кубка мира (сезоны-1980/81, 1982/83), а в сезоне-1990/91 общий зачет выиграл Владимир Смирнов, который впоследствии принял решение выступать за Казахстан, в сезоне-1993/94 он выиграл еще один Большой хрустальный глобус.