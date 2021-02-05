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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе уверена, что досрочная победа в Кубке мира не помешает лыжнику Большунову на ЧМ

По словам главы Федерации лыжных гонок России, у спортсмена нет звездной болезни
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Досрочная победа в общем зачете Кубка мира не помешает выступлению российского лыжника Александра Большунова на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам

В пятницу стало известно, что Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Его ближайший преследователь Иван Якимушкин пропустит этапы Кубка мира в Швеции и Чехии. Большунов лидирует в общем зачете, имея в активе 1 613 очков, у Якимушкина - 774 очка. Отказ от участия в двух этапах Кубка мира лишил Якимушкина шансов догнать Большунова, остальные соперники потеряли возможность догнать лидера в общем зачете ранее. Таким образом, Большунов во второй раз подряд станет обладателем Кубка мира по лыжным гонкам.

"Сейчас не хочется на этом концентрироваться и говорить на эту тему. Дорога ложка к обеду. Получит он его в руки, возьмет его в Лиллехаммере (в норвежском городе с 12 по 14 марта пройдут заключительные гонки Кубка мира - прим. ТАСС) - тогда и будем пищать, визжать… Сейчас все думают о чемпионате мира, а не о том, что [Большунов] досрочно выиграл", - сказала Вяльбе.

"Безусловно, мы порадовались, но я боюсь, как бы сейчас Сашку не стали одолевать со всем этим, потому что не об этом сейчас надо думать. Слава богу, зная его, он не будет распыляться на эту тему", - добавила глава ФЛГР.

"Большунов не зазнается после этой победы"

На вопрос о том, может ли досрочная победа в Кубке мира помочь Большунову выступить на чемпионате мира, собеседница агентства отметила: "Любая победа окрыляет, но у Саши нет звездной болезни - он никогда не зазнается, это я точно знаю! Он не спит с медалью сегодняшнего дня, а сразу же думает о завтрашнем дне, поэтому не думаю, что ему это помешает".

"Мне все равно, что норвежцев не было (лыжники из этой страны пропустили несколько этапов Кубка мира из-за опасения заразиться новой коронавирусной инфекцией - прим. ТАСС). Это исключительно их проблема, а точно не наша", - резюмировала Вяльбе.

В Кубке мира сезона-2020/21 осталось провести три этапа. Этап в шведском Ульрисехамне пройдет 6-7 февраля, в чешском Нове-Место - 20-21 февраля. Заключительный этап состоится в Норвегии 12-14 марта, уже после завершения чемпионата мира, который пройдет в германском Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта. Гонки чемпионата мира не идут в зачет Кубка мира.

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Большунов, Александр АлександровичВяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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