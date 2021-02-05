ЦСКА обыграл "Сочи" и обеспечил преимущество своей площадки в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. ЦСКА победил в гостях "Сочи" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в дворце спорта "Большой" в присутствии 2 019 зрителей.

Голами на 42-й минуте с разницей в 14 секунд отметились Максим Мамин и Джон Гилмор.

Сочинцы ни разу не побеждали ЦСКА дома, это поражение стало для команды 16-м от армейцев на своем льду. В текущем сезоне ЦСКА победил "Сочи" во всех четырех матчах.

ЦСКА занимает первую строчку таблицы Западной конференции, набрав 81 очко в 53 матчах. Сочинцы идут 10-ми с 36 очками в 54 встречах. Благодаря победе ЦСКА обеспечил себе место в первой четверке таблицы Запада, что позволит команде начать плей-офф на своей площадке. В следующем матче московский клуб 7 февраля сыграет в гостях с челябинским "Трактором", "Сочи" в тот же день примет минское "Динамо".

Результаты других матчей игрового дня:

"Сибирь" - "Барыс" - 2:3;

"Автомобилист" - "Нефтехимик" - 4:3;

"Металлург" - "Ак Барс" - 3:0;

"Трактор" - "Амур" - 3:2 (по буллитам);

"Куньлунь" - "Йокерит" - 1:2;

"Торпедо" - "Динамо" (Москва) - 3:2 (по буллитам);

"Витязь" - "Динамо" (Минск) - 3:1;

"Северсталь" - "Спартак" - 5:2.