Чемпионат мира по борьбе 2022 года перенесен из Красноярска в Белград

ТАСС, 5 февраля. Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года перенесен из Красноярска в Белград. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).
Изначально Белград должен был принять турнир 2023 года, а Красноярск - 2022-го, но в связи с санкциями в отношении российского спорта страна потеряла право на организацию чемпионатов мира на два года. Бюро UWW приняло решение организовать турнир в России в 2023 году, город будет определен в ближайшие месяцы.
"Мы уважаем решение Спортивного арбитражного суда, позицию WADA и в связи с этим приняли решение сделать изменения в календаре. Недавно мы успешно провели в Белграде индивидуальный Кубок мира и уверены, что Россия будет отличным хозяином чемпионата мира - 2023", - заявил президент UWW Ненад Лалович.
Чемпионат мира 2023 года будет главным квалификационным турниром к Олимпийским играм - 2024 в Париже. Лучшие шесть спортсменов в каждой весовой категории обеспечат своей стране квоту на Олимпиаде.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате решения Россия лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их на два года.