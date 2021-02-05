Чемпионат мира по борьбе 2022 года перенесен из Красноярска в Белград

ТАСС, 5 февраля. Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года перенесен из Красноярска в Белград. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).

Изначально Белград должен был принять турнир 2023 года, а Красноярск - 2022-го, но в связи с санкциями в отношении российского спорта страна потеряла право на организацию чемпионатов мира на два года. Бюро UWW приняло решение организовать турнир в России в 2023 году, город будет определен в ближайшие месяцы.