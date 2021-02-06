Канчельскис: Кокорин сможет что-то показать в "Фиорентине" не раньше, чем через месяц

Кокорин впервые сыграл за "Фиорентину" в матче 21-го тура чемпионата Италии против миланского "Интера". Российский нападающий появился на поле на 74-й минуте и за отведенное время не смог отметиться результативными действиями. Его команда потерпела поражение со счетом 0:2.

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский нападающий Александр Кокорин, который в ночь на субботу дебютировал за итальянский футбольный клуб "Фиорентина", сможет что-то показать на поле не раньше, чем через месяц. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник флорентийского клуба и сборной России Андрей Канчельскис.

"Странно, что Кокорин вообще вышел на футбольное поле, - сказал Канчельскис. - Сколько он пропустил? Отпуск плюс сборы - больше месяца без игровой практики. Через месяц ждите от него какого-то результата - это физиология".

"Он растренированный, поэтому сейчас не стоит от него ничего ждать. Сверхъестественного ничего не будет, не надо питать иллюзий. Это нормальное явление", - добавил собеседник агентства.

На вопрос о том, способен ли в перспективе Кокорин стать одним из лидеров "Фиорентины", Канчельскис ответил: "Можно взять ромашку и гадать - способен он или нет, все зависит от того, как он сам захочет. Нужно просто смотреть на то, что происходит. Я был очень удивлен тому, что Саша вышел на поле. Наверное, это благодаря руководству клуба, которое посчитало, что надо его выпускать", - продолжил он.

"Не знаю, на каком основании футболиста, который приехал растренированным во Флоренцию, выпускают на 20 минут. Это показательное выступление. У нас в Советском Союзе выпускали под премиальные - осталось до конца матча пять минут, тогда выпускали и нет вопросов. Но Кокорин умеет играть в футбол, он неплохой игрок и все зависит от него", - резюмировал Канчельскис.