СМИ: защитник "Баварии" Боатенг может подписать контакт с "Челси"

ТАСС, 6 февраля. Защитник германского футбольного клуба "Бавария" Жером Боатенг может продолжить карьеру в английском "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на германское издание Bild.

По информации источника, английский клуб рассматривает вариант с подписанием контракта с 32-летним немцем на правах свободного агента. Его текущее соглашение с "Баварией" истекает летом 2021 года, решение о продлении контракта в немецком клубе еще не принято.

Боатенг является игроком "Баварии" с 2011 года. В составе команды он становился восьмикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка Германии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, один раз - клубный чемпионат мира. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Также Боатенг в составе сборной Германии становился чемпионом мира в 2014 году.