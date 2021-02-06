{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: защитник "Баварии" Боатенг может подписать контакт с "Челси"

32-летний немец выступает за "Баварию" на протяжении 10 лет. Его действующее соглашение истекает летом

ТАСС, 6 февраля. Защитник германского футбольного клуба "Бавария" Жером Боатенг может продолжить карьеру в английском "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на германское издание Bild.

По информации источника, английский клуб рассматривает вариант с подписанием контракта с 32-летним немцем на правах свободного агента. Его текущее соглашение с "Баварией" истекает летом 2021 года, решение о продлении контракта в немецком клубе еще не принято.

Боатенг является игроком "Баварии" с 2011 года. В составе команды он становился восьмикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка Германии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, один раз - клубный чемпионат мира. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Также Боатенг в составе сборной Германии становился чемпионом мира в 2014 году.

WTA
Женская теннисная ассоциация отменила финал одного из турниров в Мельбурне
Причиной послужили переносы матчей и старт Australian Open
Читать полностью