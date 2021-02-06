Женская теннисная ассоциация отменила финал одного из турниров в Мельбурне

ТАСС, 6 февраля. Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение отменить финал одного из турниров в австралийском Мельбурне (Grampians Trophy) из-за старта Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Финал турнира из-за переносов матчей был сдвинут на понедельник. Отмечается, что полуфиналы пройдут, как и было запланировано, в воскресенье. В них сыграют гречанка Мария Саккари (пятый номер посева) против эстонки Анетт Контавейт (6) и американка Дженнифер Брэди (6) против соотечественницы Энн Ли. Вышедшие в финал теннисистки получат очки и призовые деньги как финалисты.

В связи с пандемией коронавируса календарь Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA был скорректирован. В частности, первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) - был перенесен и пройдет с 8 по 21 февраля. Прибывшие в Австралию игроки прошли двухнедельный карантин, после чего для них было организовано несколько турниров в "Мельбурн-парке" перед Australian Open, который также пройдет в этом комплексе.