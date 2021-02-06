Траньков считает, что на Кубке Первого канала получились равные команды фигуристов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Победа на Кубке Первого канала по фигурному катанию будет зависеть от чистого катания спортсменов, команды получились равные. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

В команду Евгении Медведевой вошли Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк, пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Софья Шевченко и Игорь Еременко.

В команду Алины Загитовой попали Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

"В каких-то видах можно сказать, что есть перевес в ту или иную сторону, но другие виды это уравнивают. Все будет зависеть только от катания спортсменов, от самих ребят. Надеюсь, что каждый из фигуристов принесет максимум своей команде и не будет такого разрыва, как в прыжковом турнире", - отметил Траньков.

"Для Жени [Тарасовой] и Володи [Морозова] этот турнир важен с точки зрения соревновательного опыта, в этом сезоне его очень мало. Нам нужны хорошие и чистые прокаты, на этом и стараемся концентрироваться, - добавил Траньков. - Немного жаль, что Лиза [Туктамышева] и Женя не в одной команде, потому что они близкие подруги. Насколько я знаю, Лизу это немного расстроило".

Короткую программу фигуристы покажут в субботу.