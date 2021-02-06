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ММА

Харитонов считает, что бой Волков - Оверим может завершиться досрочно

Поединок пройдет в ночь на воскресенье

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Поединок между российским бойцом Александром Волковым и нидерландцем Алистаром Оверимом с высокой долей вероятности завершится нокаутом. Такое мнение ТАСС высказал российский боец Сергей Харитонов.

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Поединок Волков - Оверим пройдет на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ночь на воскресенье.

"На стороне Оверима опыт, он очень опасен в "ударке", - сказал Харитонов. - При этом ударная техника Волкова тоже в представлении не нуждается. Тут я бы дал шансы 50 на 50, поскольку два примерно равных по опасности бойца. Но, думаю, все с высокой долей вероятности может закончиться досрочно".

"Саша набрал хорошую массу, она соответствует его параметрам. К слову, думаю, что и в партере может все закончиться удушающим приемом", - добавил боец.

В активе 32-летнего Волкова 32 победы (21 нокаутом) и восемь поражений. На счету 40-летнего Оверима 47 побед (23 нокаутом), 18 поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.

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